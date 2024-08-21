Россиянам рассказали, как не потерять квартиру из-за мошенников

Вернуть деньги за жилье, купленное у мошенников, можно через суд, рассказала юрист Европейской юридической службы Юлия Гавлишина. Об этом пишет портал Финансы Mail.

«Если вы приобрели квартиру у лиц, которые ей завладели мошенническим путем, вам необходимо установить тот факт, что вы являетесь добросовестным покупателем данной недвижимости», — отметила эксперт.

Если сделка была совершена по доверенности, удостоверенной нотариусом, можно также потребовать взыскание убытков от страховой компании, добавила Гавлишина.

Чтобы не попасться на уловку мошенников необходимо перед покупкой квартиры тщательно проверить все документы продавца. Следует запросить у собственника данные об уплате ЖКУ, отсутствии задолженностей и утвержденной планировке. Также нужно уточнить, кто является собственником и имеет ли этот человек согласие, например, от супруга о продаже недвижимости.

До этого своей квартиры из-за действий мошенников лишилась певица Лариса Долина.

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