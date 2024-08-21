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В России могут начать ежегодно индексировать стоимость жилищных услуг

В Госдуме предложили ввести обязательную индексацию платы за жилищные услуги

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Максим Блинов/РИА Новости

В Госдуме собираются предложить правительству ввести обязательную ежегодную индексацию стоимости жилищных услуг, пишет Forbes со ссылкой на первого зампредседателя думского комитета по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева.

Речь идет о повышении платы за содержание многоквартирных домов, уборку подъездов, ремонт, обслуживание оборудования и другие услуги, оказываемые управляющими компаниями (УК). При этом размер индексации не должен превышать инфляцию, подчеркнул депутат.

Сейчас УК не могут самостоятельно повышать стоимость услуг, для этого необходимо согласие большинства собственников жилья.

До этого в Госдуме задумались о возврате долгосрочных тарифов на услуги ЖКХ. Такой механизм позволит организациям четче планировать производственный процесс, считают в Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения.

Ранее была названа ключевая проблема в сфере российского ЖКХ.

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