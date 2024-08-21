Российская компания подала заявку на регистрацию бренда IKEA

Российская компания «Атекс» подала заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию бренда IKEA. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на документ.

Согласно заявке, компания планирует производить и продавать пружинные и беспружинные матрасы. Для этого она намерена зарегистрировать товарный знак по классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №20.

3 марта 2022 года пресс-служба производителя мебели и товаров для дома IKEA заявила, что компания временно приостанавливает свою деятельность в России и Белоруссии. 15 июня объявили о запланированном увольнении сотрудников и продаже всех четырех заводов на территории РФ. Позднее сообщалось, что IKEA решила ликвидировать одну из российских структур — ООО «Икеа Закупочные Услуги Рус».

В феврале текущего года IKEA продлила право на товарный знак в России до августа 2033 года. По информации СМИ, в пакет «Икеа» вошли желто-синий логотип, полный перечень услуг компании и право официально продавать свои товары в России.

Ранее стало известно, что «Мегамаркет» займет торговые площади магазинов IKEA в России.