Эксперты предупредили о рисках экономической стратегии Харрис

Экономический план вице-президента Камалы Харрис по снижению расходов американских семей вряд ли достигнет поставленных целей. Так считают эксперты, опрошенные журналом The Economist.

Многие ее предложения несут в себе риск усугубить инфляцию и замедлить экономический рост.

Харрис фокусируется на четырех основных статьях расходов: жилье, продукты питания, медицина и налоги. Хотя некоторые ее идеи, такие как стимулирование строительства 3 млн новых домов, кажутся полезными, другие меры могут оказать противоположный эффект, пишет издание.

Так, ее намерение ограничить рост цен на продукты питание путем запрета «спекуляции» подвергается резкой критике. Исследования ФРС показали, что во время пандемии компании не повышали цены больше, чем это диктовалось объективными факторами.

Кроме того, эксперты отмечают, что многие предложения Харрис, включая налоговые льготы, приведут к дальнейшему росту дефицита бюджета, который и так находится на высоком уровне. При этом неясно, как она планирует справиться с ухудшением фискальной ситуации.

До этого стало известно, что Камала Харрис отказалась от дебатов с Дональдом Трампом, что, по мнению политолога Дмитрия Дробницкого, связано с желанием избежать неудобных вопросов. Это решение может повлиять на отказ Трампа от дебатов на продемократическом канале.

Ранее политолог объяснил , кто лучше для России — Трамп или Харрис.