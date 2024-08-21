Китай начал расследование против субсидий ЕС на молочную продукцию

Китай запустил антисубсидийное расследование в отношении импорта молочной продукции из Европейского союза. Об этом пишет Bloomberg cо ссылкой на сообщение министерства коммерции КНР.

Это очередное развитие торговых разногласий между двумя сторонами, отмечает агентство. Данное расследование будет охватывать различные молочные товары, включая свежие и переработанные сыры. В середине июня Китай также объявил об антидемпинговом расследовании в отношении экспорта свинины из ЕС.

Торговая напряженность между Европой и Китаем обострилась в начале этого года, когда ЕС сигнализировал о введении дополнительных тарифов на электромобили, ввозимые из Китая. Во вторник Еврокомиссия сообщила , что намерена реализовать эти планы по импортным пошлинам, а также ввести тарифы на автомобили Tesla, произведенные в Китае в размере 9%.

Ранее Китай подал иск в ВТО против пошлин ЕС на электромобили.