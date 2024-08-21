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Эксперт назвал главное условие удвоения товарооборота России и Китая

РФПИ: торговля РФ и КНР удвоится к 2030 году при устранении проблемы платежей

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Travis182/Shutterstock/FOTODOM

Объем торговли России и Китая может вырасти вдвое к концу десятилетия, если сторонам удастся решить проблему платежей, заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Его слова приводит ТАСС.

«Видим потенциал удвоения товарооборота к 2030 году при условии устранения оставшихся препятствий во взаиморасчетах между банками двух стран», — сказал он.

По итогам 2023 года товарооборот между Россией и КНР установил рекорд, достигнув $240 млрд. Ожидается, что в этом году показатель превысит прошлогодний результат и обновит исторический максимум.

Такая динамика во многом стала возможна за счет перехода на расчеты в национальных валютах. Сегодня более 90% платежей между Москвой и Пекином проходят в рублях и юанях.

До этого российский бизнес столкнулся с новой проблемой при платежах в Китай: банки начали возвращать деньги за уже поставленные товары.

Ранее стало известно, на сколько задерживается доставка товаров из КНР.

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