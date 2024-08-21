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Стало известно, где в Москве больше всего строится жилья

«Метриум»: 60% стартов новостроек в Москве пришлось на центр, восток и запад

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Более 60% стартов новостроек «старой» Москвы приходится на центр, восток и запад. Об этом говорится в исследовании «Метриум» и Regions Development (есть у «Газеты.Ru»).

В центре запущен 21 проект строительства домов, на востоке и западе — по 11. По договорам долевого участия на эти части Москвы приходится 30,1% всех сделок. В то же время эти округа становятся все более популярными у покупателей.

«Суммарно на центр, восток и запад приходится 44,6% от общего объема предложения в столице. При этом доля этих округов в экспозиции новостроек, стартовавших за последний год, почти на 17 процентных пунктов выше. Центр и запад — традиционно самые престижные округа мегаполиса, но интерес покупателей активно смещается в новые перспективные районы. Например, на территории Восточного округа в историческом районе Преображенское формируется современная премиальная локация с серьезным инвестиционным потенциалом», — отметила коммерческий директор Regions Development Лилия Арцибашева.

На первичном рынке «старой» Москвы сейчас представлено 370 новостроек. 70 из них девелоперы вывели на рынок за минувший год (с августа 2023 года по июль 2024 года). Среди проектов, стартовавших за последние 12 месяцев, 15 относятся к массовому сегменту, 23 — к бизнес-классу, 14 — к премиум-классу, 18 — к элитному сегменту.

Ранее сообщалось , что в Москве неожиданно выросло число ипотечных сделок.

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