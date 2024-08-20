Курс рубля повел себя неожиданно

Курс рубля снизился по отношению к юаню, несмотря на налоговый период в России, когда экспортеры продают валюту для уплаты сборов. Таким наблюдением с «Газетой.Ru» поделился эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Рубль после негативного старта резко укрепился, но вскоре стал быстро сдавать позиции к юаню. Китайская валюта периодически обновляет двухмесячные максимумы и приближается к уровню 12,2 рубля. Игнорирование фактора налогового периода — редкость для нашего валютного рынка. Обычно это выступало признаком повышенного спроса на иностранную валюту, который не до конца удовлетворяется предложением экспортеров», — пояснил эксперт.

Он добавил, что увеличение покупок валюты скорее всего происходит из-за постепенно восстанавливающего импорта. Финансист допустил, что все больше нерезидентов будут выводить с Мосбиржи средства в преддверии окончания лицензии Минфина США, в том числе конвертируя их в инвалюту. По словам Бабина, это усилит спрос на валюту.

Бабин допустил, что курс юаня на этой неделе составит 12–12,2 рубля. По данным Мосбиржи на 16:29 мск 20 августа, юань стоит 12,156 рубля.

Ранее экономист предсказал будущее рубля до конца 2024 года.