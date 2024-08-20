Центробанк Турции продолжил паузу в ставке

ЦБ Турции на своем заседании оставил ключевую ставку на уровне 50%, как и ожидали экономисты. В то же время регулятор сместил акценты в политике на прогнозы инфляции. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Глава ЦБ Фатих Карахан подчеркнул, что сближение ожиданий рынка с прогнозами банка по инфляции стало ключевым для дизинфляции. Инфляция ныне составляет 62%, к декабрю она, по прогнозу властей, должна снизиться до 38%.

Аналитики отмечают замедление внутреннего спроса при «липкой» инфляции в сфере услуг. Однако ожидания турок по инфляции остаются повышенными.

Глава отдела исследований GCM Йеврен Кирикоглу считает, что обсуждения снижения ставки могут состояться в декабре при сближении прогнозов. По мнению экспертов, если инфляция в августе-сентябре в Турции упадёт до 1-1,5%, на ЦБ возрастёт давление по снижению ключевой ставки.

В начале августа стало известно, что Nike приостановила онлайн-продажи в Турции через сайт и приложение из-за повышения таможенных пошлин на зарубежные покупки. Компания подчеркнула, что продукция по-прежнему доступна в собственных и партнерских магазинах.

Ранее инфляция в Турции резко замедлилась в июле.