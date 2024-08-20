Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Центробанк Турции продолжил паузу в ставке

ЦБ Турции пятый раз подряд оставил ставку на максимуме с 2002 года — 50% годовых

close
100%
Shutterstock

ЦБ Турции на своем заседании оставил ключевую ставку на уровне 50%, как и ожидали экономисты. В то же время регулятор сместил акценты в политике на прогнозы инфляции. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Глава ЦБ Фатих Карахан подчеркнул, что сближение ожиданий рынка с прогнозами банка по инфляции стало ключевым для дизинфляции. Инфляция ныне составляет 62%, к декабрю она, по прогнозу властей, должна снизиться до 38%.

Аналитики отмечают замедление внутреннего спроса при «липкой» инфляции в сфере услуг. Однако ожидания турок по инфляции остаются повышенными.

Глава отдела исследований GCM Йеврен Кирикоглу считает, что обсуждения снижения ставки могут состояться в декабре при сближении прогнозов. По мнению экспертов, если инфляция в августе-сентябре в Турции упадёт до 1-1,5%, на ЦБ возрастёт давление по снижению ключевой ставки.

В начале августа стало известно, что Nike приостановила онлайн-продажи в Турции через сайт и приложение из-за повышения таможенных пошлин на зарубежные покупки. Компания подчеркнула, что продукция по-прежнему доступна в собственных и партнерских магазинах.

Ранее инфляция в Турции резко замедлилась в июле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами