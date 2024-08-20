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Россиянам одобрили большинство заявок на сделки с недвижимостью в Финляндии

МО Финляндии одобрило россиянам большинство заявок на сделки с недвижимостью

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Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Минобороны Финляндии одобрило почти все заявки россиян на сделки с финской недвижимостью. Об этом сообщает агентство Yle.

Сообщается, что в 2022 году одобрение министерства получили 273 из 275 поданных заявок. В период с января по июнь 2024 года военное ведомство обработало 64 заявки от россиян. Всего с 2020 года МО Финляндии запретило только десять сделок с финской недвижимостью граждан РФ.

«Большинство объектов недвижимости, на которые было подано заявление на получение разрешения от Министерства обороны, являются обычными жилыми объектами или местами отдыха. Подавляющее большинство соискателей разрешения проживают в Финляндии постоянно», – пояснили в ведомстве.

До этого стало известно, что осенью в Финляндии рассмотрят закон о запрете сделок с недвижимостью россиянам.

В конце января 2024 года министерство обороны Финляндии организовало рабочую группу для оценки возможности полного запрета на приобретение недвижимости российскими организациями и гражданами, а также подготовки законодательства по этому вопросу.

Представитель МИД РФ Мария Захарова сочла, что данная инициатива финских властей носит дискриминационный характер.

Ранее мэрия Хельсинки начала переговоры о продаже принадлежащей российским бизнесменам Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко арены Helsinki Hall.

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