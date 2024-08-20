Стало известно, сколько мошенники украли с банковских счетов россиян во втором квартале

В апреле — июне мошенники украли с банковских счетов физических и юридических лиц порядка 4,8 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка РФ.

«Объем потерь примерно на четверть превышает средний показатель за предшествующие четыре квартала», — отмечается в сообщении.

При этом количество мошеннических операций в период с апреля по июнь сократилось на 14,9% по сравнению со средним значением за предыдущие четыре квартала, до 257 тыс.

По итогам второго квартала российские банки предотвратили около 16,3 млн попыток злоумышленников украсть деньги клиентов на сумму 2,3 трлн рублей.

До этого россиян предупредили о новом способе кражи аккаунтов в Telegram. Злоумышленники отправляют множество запросов для получения кода на вход в мессенджер, после чего пишут жертве с поддельного аккаунта Telegram Security Messenger.

Ранее в России отметили резкий рост числа мошенников в сфере инвестиций.