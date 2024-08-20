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Акции соцсети Трампа рекордно обвалились

Цена акций соцсети Трампа упала до минимума с момента выхода на биржу

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Dado Ruvic/Reuters

Стоимость акций Trump Media & Technology Group (TMTG, компания-владелец соцсети Дональда Трампа Truth Social) рухнула до минимума с момента выхода на биржу, пишет CNBC.

По итогам торгов в понедельник, 19 августа, ценные бумаги компании потеряли 3,56% и закрылись на отметке $22,24 за штуку. В последний раз котировки находились на таком низком уровне 12 января, когда акции еще торговались под тикером SPAC-компании Digital World Acquisition, через слияние с которой Trump Media вышла на публичные торги в марте.

С момента IPO бумаги соцсети Трампа пережили несколько взлетов и падений. Пик стоимости пришелся на 27 марта, тогда стоимость акций в моменте поднималась до $71,93 за штуку.

По итогам первого квартала Truth Social получила убыток в размере $327,6 млн. В TMTG отказались признать критичность ситуации.

Ранее стало известно, сколько Трамп заработал на продаже брендированных Библий.

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