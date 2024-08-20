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Российские компании стали наращивать экспорт

Мишустин: российский экспорт вырос на 11,5% вопреки санкциям

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Arnulf Hettrich/Global Look Press

Российские компании демонстрируют рост экспорта, несмотря на санкционное давление. По данным главы правительства Михаила Мишустина, с января по май 2024 года экспорт увеличился на 11,5%, об этом пишет ИА «Регнум».

Этому способствовало увеличение доли дружественных государств во внешнеторговом обороте, которая превысила 80% в стоимостном выражении за первые пять месяцев 2024 года.

Государственная поддержка играет ключевую роль в сохранении позиций России на мировом рынке. Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» оказывает помощь бизнесу на всех этапах выхода на внешние рынки, включая сложные направления, такие как экспорт медицинских изделий.

Пример успешного использования господдержки демонстрирует научно-производственная фирма «Медтехника» из Санкт-Петербурга. Компания, производящая оборудование для иммобилизации и реабилитации, смогла значительно увеличить экспортную выручку.

«В первом полугодии 2024 года объем экспортной выручки превысил показатели, полученные за весь 2023 год», — сообщил коммерческий директор компании Илья Белов.

Продукция фирмы, включая пневматические и вакуумные шины, пневматические электронные жгуты и турникеты, а также вакуумные матрасы, пользуется спросом в странах СНГ. Благодаря поддержке платформы «Мой экспорт» и Центра поддержки экспорта в Санкт-Петербурге, компания расширила географию поставок, добавив Узбекистан и Киргизию к уже существующим рынкам Казахстана и Белоруссии.

21 августа в Москве состоится встреча глав правительств России и Китая под председательством Михаила Мишустина и премьера Госсовета КНР (высший исполнительный орган страны) Ли Цяна. На ней поднимут актуальные вопросы развития российско-китайских отношений «с акцентом на развитие практической кооперации, гуманитарных и межрегиональных обменов».

Ранее в России запустили первые биржевые торги щебнем.

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