Россия рекордно нарастила закупки виски из Европы

Евросоюз в июне поставил на российский рынок около 2 тыс. тонн виски, что является максимумом с марта 2023 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Евростат.

Общая стоимость товара составила €23,3 млн. Сумма стала рекордной с прошлого ноября.

Основную долю поставок занял шотландский виски — на его закупки Россия в первый месяц лета потратила €14,2 млн. На втором месте оказался европейский бурбон (1,2 млн евро).

Основным европейским поставщиком виски в РФ в июне была Латвия. Поставки из этой страны выросли на 14%, до €13,3 млн. Активнее других экспорт виски в Россию в июне нарастила Италия — в 87 раз, до €1,8 млн.

До этого правительство РФ подняло ввозные пошлины на алкоголь из недружественных стран. Ставка для виски, вермутов, джина, водки, ликеров и спиртовых настоек выросла до 20% от таможенной стоимости.

Ранее в России предрекли конец популярности красного полусладкого вина.