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Нефть Brent подешевела до минимума за две недели

Стоимость нефти Brent опустилась ниже $77 впервые с 7 августа

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Martin Meissner/AP

Стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки Brent во вторник утром падала до $76,9 за баррель. Цена топлива опустилась ниже отметки в $77 впервые с 7 августа. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

По состоянию на 9:55 по московскому времени котировки несколько отыграли падение: стоимость Brent поднялась до $77,27 за баррель (-0,5%).

В то же время фьючерс на WTI с поставкой в октябре торговался по $73,27 за баррель (-0,53%). Дневной минимум составил $72,91.

«Сохраняющиеся опасения по поводу китайского спроса стали ключевым фактором, влияющим на настроения трейдеров... Возможность прекращения огня между Израилем и ХАМАС только усилила снижающее давление», – комментирует глава отдела стратегии сырьевых товаров ING Groep NV в Сингапуре Уоррен Паттерсон.

До этого аналитики отметили, что сохранение цен на нефть на уровне в $75 стало проблемой для ОПЕК+. Картель столкнулась с устойчивым трендом снижения стоимости энергоносителя.

Ранее спрогнозировали новые рекорды предложения нефти.

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