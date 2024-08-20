В Европе выросло число банкротств компаний

По итогам апреля — июня число обанкротившихся компаний в Евросоюзе выросло на 3,1% по сравнению с первым кварталом. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

Наибольший рост количества несостоятельных компаний был зафиксирован в строительстве. Число банкротств в этой сфере за три месяца выросло на 3,8%. Также в ЕС за период прибавилось компаний-банкротов в финансовой сфере (+2,6%), торговле (+2,4%) и промышленности (+1,6%).

В то же время число банкротств в ряде отраслей, напротив, сократилось. Так, количество несостоятельных компаний в сфере информации и коммуникаций за второй квартал уменьшилось на 4,8%, в транспортной отрасли — на 1,6%, в гостиничном секторе и сфере общественного питания — на 1,1%, в сфере образования и социальной деятельности — на 1%.

Количество регистраций новых предприятий в ЕС за второй квартал сократилось на 2,1% относительно января — марта.

До этого стало известно, сколько компаний обанкротились в России за полгода.

Ранее адвокат оценила перспективы банкротства блогера Елены Блиновской.