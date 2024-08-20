Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экономист предсказал будущее рубля до конца 2024 года

Экономист Беляев: курс будет в пределах 87–88 рублей за доллар до конца года

close
100%
Depositphotos

Курс российской валюты до конца 2024 года будет находиться в пределах 87–88 рублей за доллар без резких колебаний, прогнозирует кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Его цитирует «Лента.ру».

Российская и американская экономики сейчас находятся в довольно стационарном положении, поэтому резких изменений курса рубля к доллару не ожидается, отметил экономист.

По словам Беляева, президентские выборы в США, запланированные на ноябрь, также не смогут сильно повлиять на соотношение валют. Курс рубля в моменте может отклониться максимум на 10%, после чего вернется обратно, уверен аналитик.

До этого сообщалось, что тенденция к укреплению рубля может начать формироваться в 20-х числах августа на фоне подготовки к новому налоговому периоду.

Ранее ЦБ посоветовали пересмотреть схему определения курса юаня.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами