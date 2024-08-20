Экономист предсказал будущее рубля до конца 2024 года

Курс российской валюты до конца 2024 года будет находиться в пределах 87–88 рублей за доллар без резких колебаний, прогнозирует кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Его цитирует «Лента.ру».

Российская и американская экономики сейчас находятся в довольно стационарном положении, поэтому резких изменений курса рубля к доллару не ожидается, отметил экономист.

По словам Беляева, президентские выборы в США, запланированные на ноябрь, также не смогут сильно повлиять на соотношение валют. Курс рубля в моменте может отклониться максимум на 10%, после чего вернется обратно, уверен аналитик.

До этого сообщалось, что тенденция к укреплению рубля может начать формироваться в 20-х числах августа на фоне подготовки к новому налоговому периоду.

Ранее ЦБ посоветовали пересмотреть схему определения курса юаня.