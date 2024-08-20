В Германии оценили влияние антироссийских санкций на немецкую экономику

Антироссийские санкции не оказали значительного влияния на экономику Германии, заявил парламентский статс-секретарь МИД ФРГ Томас Баггер. Его слова приводит «Лента.ру».

Он также подчеркнул, что цены на ряд товаров, от импорта из РФ которых зависела промышленность Европы, стабилизировались.

«Правительство не располагает доказательствами значительных сбоев в цепочках поставок европейских компаний в результате санкций или ответных мер России», — отметил статс-секретарь.

За последние 2,5 года торговля между Германией и Россией заметно сократилась. Так, экспорт из ФРГ в РФ по итогам января — мая оказался на 70% ниже показателя за аналогичный период 2021-го. Импорт российских товаров в Германию за период просел на 94%.

До этого экономисты увидели угрозу стагнации немецкой экономики. ВВП Германии по итогам второго квартала неожиданно сократился на 0,1%, в то время как аналитики прогнозировали переход в фазу роста.

Ранее Минфин ФРГ сообщил о дефиците госбюджета в €5 млрд.