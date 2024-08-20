Евросоюз закупился российскими удобрениями

Евросоюз по итогам июня неожиданно нарастил импорт российских удобрений на 15% месяц к месяцу, до 275 тыс. тонн. На протяжении всей весны ЕС снижал закупки этого товара из РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

В денежном выражении импорт вырос на 16% к майскому значению и достиг €90,1 млн.

Главным покупателем российских удобрений в июне была Польша. Страна нарастила закупки на 14,2%, до 82,2 тыс. тонн. Второе место заняла Германия, чей импорт за месяц подскочил в 4,1 раза, до 55,9 тыс. тонн. Топ-3 замыкает Бельгия с 33,2 тыс. тонн (-17%).

Всего за первое полугодие страны ЕС закупили у России 2,2 млн тонн удобрений, что в 1,5 раза превышает показатель за аналогичный период 2023-го. Стоимость поставок составила €739,7 млн.

Россия в 2024 году продолжает наращивать производство удобрений. По итогам первых шести месяцев выпуск вырос на 4%.

Ранее РФ поставила рекордный объем удобрений в Бразилию.