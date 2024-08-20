Бизнес столкнулся с новой проблемой при платежах из России в Китай

Российские бизнесмены столкнулись с новой проблемой при оплате импорта из Китая. Некоторые банки в КНР начали возвращать платежи за уже доставленные товары, сообщает газета «Ведомости».

По словам предпринимателей, столкнувшихся с этой ситуацией, проблему подтвердили юрфирмы FTL Advisers и SinoRuss, адвокатское бюро Nordic Star и банк «Бланк».

Один из импортеров сообщил, что через три месяца после оплаты ему вернули юаневый платеж за товар, который уже был растаможен и получен. Другой бизнесмен ожидал завершения платежа в течение трех месяцев; хотя товар был оформлен и получен, деньги неожиданно вернулись. Третий импортер отметил, что платеж вернули примерно через четыре месяца после его отправки, несмотря на получение товара китайским контрагентом. Еще один предприниматель узнал от своего поставщика из КНР, что тот не может получить платеж за товар и решил вернуть деньги. Этот платеж был отправлен в мае за товар, который импортер уже успел получить на момент возврата.

Проблемы с российскими платежами в Китае продолжаются уже более полугода. Эти трудности возникли на фоне ужесточения западных санкций, включая угрозы вторичных санкций со стороны США для банков, работающих с Россией. В июле-августе возникли новые сложности: китайские банки стали отказываться от работы с юанем, связанным с Россией, или вовсе прекратили прием российских платежей.

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