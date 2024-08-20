В Госдуме рассказали о новых выплатах, который будут назначаться автоматически

С 2025 года пенсионеры старше 80 лет и инвалиды I группы будут автоматически получать выплату в размере 1,2 тысячи рублей. Об этом сообщил РИА Новости депутат Государственной думы Никита Чаплин.

По его данным, до 2025 года неработающие граждане, ухаживающие за пожилыми людьми старше 80 лет или инвалидами I группы, включая инвалидов с детства I группы (если родитель не получает выплату за уход), могут оформлять ежемесячную компенсацию в размере 1200 рублей.

Для этого нужно подавать заявление.

«С введением нового порядка с 2025 года необходимость подачи заявлений на назначение выплат и предоставления подтверждающих документов отпадает. Пенсионеры и инвалиды будут получать выплату автоматически, без необходимости подтверждать наличие лица, оказывающего уход,» — отметил Чаплин.

Кроме того, по словам парламентария, остаются без изменений выплаты в размере 10 тысяч рублей одному из родителей по уходу за ребенком-инвалидом, а также 1,2 тысячи рублей другим неработающим лицам, ухаживающим за ребенком-инвалидом, и 10 тысяч рублей родителям, ухаживающим за инвалидом с детства I группы.

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