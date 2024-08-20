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Стало известно о рекордных расходах Украины на обслуживание госдолга

РИА Новости: расходы Украины на обслуживание госдолга превысили $296 на человека

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РИА «Новости»

Расходы Украины на обслуживание государственного долга в 2023 году впервые превысили $200 на человека, а в абсолютных показателях приблизились к $8 млрд. Об этом говорится в расчетах РИА Новости, основанных на информации ООН и украинской статистической службы.

По этим данным, страна в прошлом году тратила на проценты по своим обязательствам $296,2 на душу населения против $196,5 годом ранее. Это стало максимальным показателем как минимум с 2010 года, более ранние данные отсутствуют в открытом доступе. Согласно оценке ООН численности населения Украины, в абсолютном выражении на выплаты процентов было направлено $7,9 млрд, хотя годом ранее показатель составлял $5,9 млрд.

Таким образом, в расчете на одного человека задолженность страны увеличилась в 1,5 раза, а в абсолютном выражении — на треть.

Такой рост расходов на обслуживание госдолга Украины произошел, несмотря на долговые каникулы от стран Группы семи (G7) и некоторых частных кредиторов, которые были предоставлены Киеву еще в 2022 году. Вероятно, что платежи поступали международным организациям и внутренним держателям украинских обязательств.

В августе сообщалось, что госдолг Украины при президенте Владимире Зеленском вырос примерно на $74 млрд — почти столько же было занято при первых пяти президентах страны.

По данным украинского минфина, по итогам первого полугодия государственная задолженность Украины составила порядка $152,2 млрд. Эта цифра составила рекордные 88,4% от ВВП страны. Главным образом увеличивался внешний госдолг. В итоге он вырос на $59,5 млрд, тогда как внутренний вырос лишь на $14,4 млрд.

Ранее на Западе заявили, что Украина этим летом может объявить дефолт в августе.

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