В Москве неожиданно выросло число ипотечных сделок

В июле 2024 года в Москве было зарегистрировано почти 12 тыс. ипотечных сделок (+21% к июню). Об этом «Газете.Ru» рассказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов, проанализировав статистику столичного Росреестра.

Генеральный директор компании «Ривер Парк» Лариса Швецова уточнила, что это неожиданный результат.

«Дело в том, что многие сделки ажиотажного июня прошли регистрацию только в прошлом месяце. Вместе с тем сворачивание и ужесточение госпрограмм, а также повышение ключевой ставки не может позитивно сказаться на уровне спроса. Но и критичным положение не назвать. Клиенты продолжают совершать ипотечные сделки, понимая, что в скором времени ставки могут вновь повыситься», — отметила Швецова.

По ее словам, покупатели осознают, что после стабилизации экономической обстановки новостройки, которые впоследствии можно будет выгодно и быстро продать, обязательно подорожают.

В то же время годовая динамика отрицательная. По данным Росреестра, количество ипотечных сделок в Москве в июле 2024 года упало на 10% к июлю 2023 года, когда таковых было зарегистрировано 13,3 тыс. Всего за первые семь месяцев 2024 года было зарегистрировано 79 тыс. сделок, что на 15% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Ранее сообщалось , что в Москве выросли покупки готового жилья.