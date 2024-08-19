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ЦБ предложил реформу выдачи микрокредитов и займов «до зарплаты»

Центробанк предложил изменить структуру рынка микрофинансирования

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Алексей Куденко/РИА Новости

Центральный банк России предложил в ближайшие три года разделить рынок микрофинансирования на три сегмента. Об этом говорится в докладе ЦБ для общественных консультаций.

Пpeдлaгaетcя ceгмeнтиpoвaть pынoк микрофинансовых организаций (МФO) нa тpи кaтeгopии: кoмпaнии пpeдпpинимaтeльскoгo финaнcиpoвaния; кoмпaнии цeлeвoгo финaнсиpoвaния и микpoфинaнcoвыe кoмпaнии.

При этом в статусе МФО продолжат работать организации, которые предлагают наиболее дорогие займы — свыше 100% годовых, а для каждой категории организаций планируется пересмотреть пруденциальные нормы.

Отмечается, что одной из проблем развития микрофинансирования остается низкое доверие к этому рынку. С этим сталкиваются и организации, которые финансируют предпринимателей, предоставляют POS-займы и рассрочку и не создают повышенных социальных рисков. Напротив, эти организации стимулируют предложение товаров и услуг при умеренном уровне процентных ставок, говорится в докладе.

1 августа в Совете Федерации допустили возможность усиления ответственности за незаконную деятельность микрофинансовых организаций (МФО) в России.

До этого спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ЦБ запретить деятельность всех МФО на территории России. Однако глава Банка России Эльвира Набиуллина предупредила, что такой шаг спровоцирует их уход в нелегальный сектор, что навредит гражданам.

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