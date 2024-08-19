Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что Запад подтвердил только половину объема запрошенной Украиной финансовой помощи на 2025 год. Об этом он рассказал изданию «РБК-Украина».

Он отметил, что Запад к настоящему моменту подтвердил выделение на 2025 год только $16 из $32 млрд, запрошенных Киевом.

«Пока что обещания мы слышали, а как оно будет работать, до сих пор не решено», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский снова попросил страны Запада ускорить поставки оружия Киеву. Он отметил, что «особенно обращается сейчас» к США, Великобритании и Франции. При этом российская сторона заявляла, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении солдат ВСУ только затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.

До этого в Европарламенте заявили, что Запад развивает свой ВПК ценой жизни украинцев. Там отметили, что ЕС совершенно не беспокоят сотни тысяч украинцев рабочего класса, участвующих «в этом глупом прокси-конфликте США и НАТО».

Ранее в России рассказали о заработках западных компаний на украинском конфликте.