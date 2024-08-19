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Россия и Азербайджан создадут танкеры для перевозки нефти

Путин: Россия и Азербайджан создадут танкеры для перевозки нефтепродуктов

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку заявил, что Москва и Баку будут совместно строить нефтяные танкеры. Сообщение приводит пресс-служба Кремля.

«Российская Объединенная судостроительная компания... вместе с Бакинским судостроительным заводом приступают к выпуску современных танкеров класса река-море для перевозки нефтепродуктов», — заявил Путин.

Отмечается, что данные танкеры будут использоваться на Азово-Черноморском и Каспийском маршрутах.

Путин прибыл в Баку с двухдневным государственным визитом накануне вечером. Он провел переговоры с Алиевым в узком и расширенном составах, по итогам которых заявил, помимо прочего, что Россия и Азербайджан работают над созданием в Баку совместного университета. Отмечалось, что в своих переговорах президенты России и Азербайджана затронули главные темы международной политической повестки.

Ранее Путин сообщил о готовности России участвовать в демаркации границы между Арменией и Азербайджаном.

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