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Акции Rheinmetall подешевели после информации о помощи Украине

WSJ: Rheinmetall подешевел на 4,5% из-за данных о прекращении помощи Украине

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Global Look Press

Акции немецкого оборонного концерна Rheinmetall подешевели на 4,5%. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, причиной резкого падения стоимости акций стала публикация газеты Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, в которой говорилось, что у Берлина нет средств на новые траты для помощи Киеву.

Отмечается, что с начала года акции Rheinmetall подорожали на 89%, так как концерн получил большую часть заказов от немецкого правительства на производство военной техники и боеприпасов для Украины.

До этого сообщалось, что Rheinmetall намерен передать Чехии танки Leopard 2A4 и бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) Buffel взамен поставленной на Украину. Концерн поставит танки и БРЭМ в рамках процесса кругового обмена, который организован немецким правительством для военной поддержки Киева.

Ранее Rheinmetall получила рекордную прибыль из-за конфликта на Украине

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