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Украинского чиновника уличили в растрате $511 тыс

ГБР Украины сообщило о растрате $511 тыс при покупке формы для ВСУ

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Reuters

Главное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило о растрате неназванным чиновником $511 тыс. при покупке формы для ВСУ. Публикация об этом случае размещена в Telegram-канале ведомства.

«По данным следствия, Херсонская областная государственная администрация объявила тендер для закупки одежды для военных. Этот тендер из-за сговора поставщиков с должностным лицом департамента выиграли выбранные им предприниматели, поставившие некачественную одежду», — сообщили в ГБР.

До этого ГБР Украины сообщило о закупке некачественных аптечек для ВСУ.

По данным ведомства, учебный центр и некоторые частные предприниматели заключили восемь договоров на поставку 30 тысяч аптечек. Однако их качество не было проконтролировано военными чиновниками. Впоследствии была проведена экспертиза, по итогам которой было заявлено, что аптечки не имели всех необходимых компонентов.

Борьба с коррупцией является одним из требований ЕС к Украине и условием продвижения ее евроинтеграции.

Ранее ГБР задержало замкомандира мехроты за избиение солдат во Львове.

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