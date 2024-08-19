У большинства россиян нет финансовой подушки безопасности

73% россиян не обладают накоплениями, которые позволят им жить без доходов даже три месяца. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование НАФИ.

При этом в 2020 году доля россиян без подушки безопасности была выше и составляла 80%. 27% опрошенных сообщили, что их накоплений хватит на один-два месяца, 21% сможет прожить без новых поступлений один месяц, 17% опрошенных на свои сбережения не смогут прожить без дохода и недели.

Финансовую подушку безопасности чаще всего создают руководители (54% из тех, у кого она есть), люди, оценивающие свой заработок как хороший или отличный (42%), жители городов-миллионников (38%) и люди с высшим образованием (37%).

До этого россиянам рассказали, что доходы человека должны превышать его расходы на 50%, в противном случае его финансовое положение считается неустойчивым.

Ранее россиянка потратила 1,7 млн рублей из копилки мужа на покупки и заявила, что ее обокрали.