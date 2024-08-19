Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У большинства россиян нет финансовой подушки безопасности

НАФИ: 73% россиян не обладают финансовой подушкой безопасности на 3-5 месяцев

close
100%
Shutterstock

73% россиян не обладают накоплениями, которые позволят им жить без доходов даже три месяца. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование НАФИ.

При этом в 2020 году доля россиян без подушки безопасности была выше и составляла 80%. 27% опрошенных сообщили, что их накоплений хватит на один-два месяца, 21% сможет прожить без новых поступлений один месяц, 17% опрошенных на свои сбережения не смогут прожить без дохода и недели.

Финансовую подушку безопасности чаще всего создают руководители (54% из тех, у кого она есть), люди, оценивающие свой заработок как хороший или отличный (42%), жители городов-миллионников (38%) и люди с высшим образованием (37%).

До этого россиянам рассказали, что доходы человека должны превышать его расходы на 50%, в противном случае его финансовое положение считается неустойчивым.

Ранее россиянка потратила 1,7 млн рублей из копилки мужа на покупки и заявила, что ее обокрали.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами