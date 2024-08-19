Нефтепереработка в России достигла рекордных показателей

Нефтеперерабатывающие заводы России в августе наращивают объемы производства. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, среднесуточный уровень переработки нефти в первой половине августа достиг около 760 тыс. тонн, что на 2% превышает июльский показатель. При сохранении текущих темпов этот результат может стать рекордным за 2024 год.

Рост переработки связан с возобновлением работы после ремонтов заводов «Газпрома» — Сургутского ЗСК и Астраханского ГПЗ. Также положительно сказалось улучшение ситуации на железной дороге.

Нефтяные компании традиционно увеличивают переработку в августе из-за сезонного роста потребления топлива. В прошлом году в этом месяце среднесуточная переработка составляла 758,4 тыс. тонн.

С августа в России возобновилось действие запрета на экспорт бензина, который продлится до конца октября. В этих условиях нефтекомпании сохраняют отгрузки на внутренний рынок на уровне июля и накапливают запасы на сентябрь — период плановых ремонтов НПЗ.

Цены на бензин Аи-95 и Аи-92 на бирже СПбМТСБ 16 августа снизились на 0,2% и 0,7% соответственно. По данным Росстата, с начала года розничные цены на бензин выросли на 6%, до 57,67 руб. за литр в среднем.

Ранее россиянам назвали пять автомобилей с ресурсом более 300 тысяч километров.