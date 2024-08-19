Стало известно, где россияне предпочитают покупать тельняшки

В российских магазинах подорожали тельняшки, но покупать их стали реже. Средний чек на мужскую тельняшку с 1 июня по 12 августа 2024 года составил 580 рублей (+7% за год). При этом число покупок оказалось на 5% ниже, чем в 2023 году. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе ресурса «Чек Индекс» ко Дню тельняшки 19 августа.

Женские приталенные тельняшки прибавили в цене столько же, но их стали покупать на 12% реже, чем год назад.

В топ-покупок вошли тельняшки с полосами синего и черного цвета. Среди женских превалируют варианты с полосами розового и черного цвета. Чаще всего приобретают хлопковые тельняшки.

«Тельняшка удобна одинаковым вырезом горловины, что позволяет оперативно надевать ее в любую сторону. Часто такую продукцию приобретают в подарок мужчинам, на военные праздники. В этом году покупки тельняшек оказались меньше на фоне общего снижения продаж одежды. В частности, категория Fashion в первом полугодии демонстрировала уменьшение объема натуральных продаж на 3-5% год к году», — пояснили аналитики ресурса.

В то же время в интернет-магазинах летом 2024-го тельняшки покупали на 15% чаще, чем год назад. Средний чек составил 644 рубля (+9% за год).

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