В Москве выросли покупки готового жилья

Спрос на готовое жилье в Москве заметно вырос этим летом. В июле 2024 года было зарегистрировано 13 тыс. договоров купли-продажи (+16% к июню, но -12% в годовом выражении). Об этом «Газете.Ru» рассказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов, проанализировав статистику столичного Росреестра.

Генеральный директор KEY CAPITAL Ольга Гусева отметила, что этим летом спрос на вторичные квартиры спровоцировал рост активности покупателей новостроек.

«Изменения в условиях ипотечных программ стимулировали ажиотажный спрос прежде всего на готовые квартиры от застройщиков. Многие покупатели не хотят ждать окончания строительства. Новостройки под ключ от застройщиков также пользуются спросом у тех потенциальных покупателей вторичного жилья, которые из-за заградительных рыночных ставок не смогли купить его, несмотря на меньшую стоимость», — прокомментировала Гусева.

По данным столичного Росреестра, всего за первые семь месяцев 2024 года было зарегистрировано 67 тыс. сделок. Это на 15% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Ранее сообщалось , что в Москве начали дешеветь квартиры.