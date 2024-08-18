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Эксперт ожидает падения цен на новостройки в 2025 году

Риелтор Полещук: стоимость новостроек может упасть на 10-15% в 2025 году

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Ольга Головко/РИА Новости

Стоимость квартир в новостройках по всей России может снизиться на 10-15% в следующем году. Такой прогноз дала «Ленте.ру» Алеся Полещук, учредитель компании MOST Development, специализирующейся на жилой недвижимости.

«Такой вариант развития событий произойдет, если Центробанк не понизит в ближайшее время ключевую ставку», — отмечает она.

На вторичном рынке ситуация менее предсказуемая. «Квартиры будут стоить столько, за сколько каждый собственник будет хотеть ее продать. В то же время вторичка оглядывается на новостройки, поэтому снижение очевидно», - говорит Полещук.

По ее словам, незначительное падение цен можно ожидать уже осенью 2024 года.

«Однако основное снижение все равно придется на 2025 год, если не будет форс-мажоров», — добавляет эксперт.

До этого сообщалось , что за несколько месяцев текущего года спрос россиян на загородные дома и земельные участки под строительство в регионах страны увеличился примерно на 30%. Иметь свою загородную недвижимость хотят практически 70% жителей страны, причем 50% из них приобретают ее для постоянной жизни.

Ранее арендные ставки в крупных городах России перешли к росту.

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