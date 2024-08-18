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Объемы госзакупок квартир для детей-сирот растут

Затраты на закупки жилья для сирот в России выросли на 13% год к году

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Shutterstock/Oleg Opryshko

Несмотря на удорожание недвижимости, Россия наращивает объемы госзакупок жилья для детей-сирот. По данным эксперта из «Контур.Закупок Василия Данильчика , в январе-июле 2024 года затраты на эти цели выросли на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 78,7 млрд ₽, пишет РИА Новости.

«С января по июль 2023 года госзаказчики провели 25,3 тыс. закупок на 69,2 млрд ₽ для приобретения жилья сиротам. За тот же период 2024 года состоялось 23,9 тыс. тендеров на 78,7 млрд ₽. То есть объем таких закупок в денежном выражении увеличился на 13%», – отметил эксперт.

Данильчик связывает рост затрат с общим удорожанием недвижимости по стране. Средняя цена одной закупки в 2023 году составляла 2,91 млн ₽, а за первые 7 месяцев 2024 года увеличилась до 3,29 млн ₽ – на 13%.

«Увеличение суммы затрат госзаказчиков в 2024 году на покупку квартир связано с общим удорожанием недвижимости по стране», — пояснил он.

До этого стало известно, что инвестиции в недвижимость в России остаются востребованными, несмотря на замедление роста цен. Инвестор Юлия Кузнецова отметила, что люди продолжают вкладываться в жилье, используя различные стратегии, включая покупку на этапе строительства и флиппинг.

До этого стало известно, что инвестиции в недвижимость в России остаются востребованными, несмотря на замедление роста цен. Инвестор Юлия Кузнецова отметила, что люди продолжают вкладываться в жилье, используя различные стратегии, включая покупку на этапе строительства и флиппинг.

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