Санкции, направленные на борьбу с теневым флотом, могут представлять угрозу безопасности судоходства. Об этом сообщает английский журнал Lloyd.

Эксперты старейшего английского судоходного журнала отмечают, что ограничительные меры привели к неожиданным последствиям, особенно в отношении устаревших и плохо обслуживаемых танкеров.

По данным издания, теневой флот, составляющий более 10% от общего числа танкеров в мире, часто обходит санкции, используя подмену трекеров AIS, ложные флаги и сомнительные страховые соглашения. Эта эскадра связана более чем с 50 несчастными случаями и представляет серьезную угрозу для надежности морских перевозок и окружающей среды.

«Возможность реинтеграции этих судов в основную морскую индустрию остается неопределенной, поскольку сохраняется привлекательность высоких прибылей в теневой торговле», — отмечают эксперты Lloyd's List.

Специалисты подчеркивают, что политики, стремясь прекратить незаконные финансовые потоки, до сих пор не разработали эффективные меры по предотвращению экологических последствий, связанных с эксплуатацией этих судов. Фактическим результатом санкций стало сохранение рискованной модели эксплуатации с более низкими затратами и минимальным надзором.

На прошлой неделе стало известно, что западные страховые компании тайно продолжают страховать танкеры с российской нефтью, несмотря на опасения нарушения правил ценового потолка G7. Данные Reuters показывают, что American Club, West of England, Gard и другие застраховали как минимум 10 таких судов в 2023-2024 годах. Страховщики полагаются на заверения сторон сделки, что цена ниже $60 за баррель установленного потолка.

Ранее Россия продолжила отгрузки с «Арктик СПГ-2».