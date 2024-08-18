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Эксперты предрекают резкий рост стоимости аренды квартир осенью

«ФедералПресс»: цены на аренду жилья в России могут взлететь на 50%

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Shutterstock

Российский рынок арендного жилья может столкнуться с существенным ростом цен уже этой осенью. Об этом пишет РИА «ФедералПресс» .

Эксперты выделяют несколько ключевых факторов, которые повлияют на стоимость аренды квартир. Одной из основных причин называют отмену программы льготной ипотеки, что может привести к снижению доступности покупки жилья и, как следствие, повышению спроса на аренду. Кроме того, специалисты обращают внимание на недавнее повышение ключевой ставки Центральным банком РФ, что также может отразиться на рынке недвижимости.

Павел Ильин, эксперт в сфере недвижимости, отмечает, что традиционный осенний наплыв студентов в крупные города дополнительно подстегнет рост цен на арендное жилье.

«В дальнейшем аренда продолжит дорожать. Вполне может вырасти до 50% к концу года», — прогнозирует специалист.

До этого стало известно, что к концу года цены на квартиры в новостройках упадут на 15-20%, а число сделок сократится вдвое или втрое. Это связано с завершением программы льготной ипотеки и ужесточением условий по семейной ипотеке.

Ранее эксперты рассказали о приспособлении рынка недвижимости к новым условиям.

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