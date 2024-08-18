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Бюджетный дефицит США достиг рекордной суммы

При Байдене дефицит бюджета США вырос до $6,6 трлн

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Elizabeth Frantz/Reuters

Дефицит бюджета США при администрации Байдена достиг рекордных $6,6 трлн, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американского минфина.

Это максимальный показатель за всю историю наблюдений. По информации агентства, предыдущий президент Дональд Трамп накопил суммарный дефицит в $5,6 трлн. При этом в 2020 году, на фоне пандемии коронавируса, был зафиксирован максимальный годовой объем отрицательного сальдо бюджета — $3,1 трлн, что составило 15,5% от ВВП страны.

Барак Обама стал единственным американским лидером в XXI веке, которому удалось сократить дефицит бюджета США — с $5,1 трлн при Джордже Буше-младшем до $2,2 трлн. Примечательно, что Буш-младший был последним президентом, при котором бюджет США получил годовой профицит — $130 млрд по итогам 2001 года.

«США находятся в состоянии хронического превышения расходов над доходами почти век, последний раз длительный период профицита был с 1920 по 1930 год», — отмечается в сообщении агентства.

Агентство подчеркивает, что единственным главой США после Второй мировой войны с профицитным бюджетом был Гарри Трумэн (1946-1950 годы). Наибольшее превышение правительственных трат над доходами наблюдалось при Рональде Рейгане — на $1,34 трлн.

Для финансирования огромного дефицита бюджета Соединенные Штаты прибегают к наращиванию государственного долга. В июле этого года он впервые превысил отметку в $35 трлн, а всего через две недели вырос еще на $160 млрд.

В начале августа стало известно, что дефицит бюджета США в июле вырос на 10,4% год к году и достиг $243,7 млрд. Однако с начала финансового года дефицит сократился на 6%, составив $1,517 трлн.

Ранее американской экономике предрекли «крупнейший крах в истории».

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