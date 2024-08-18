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В Раде предсказали, что в сентябре начнется обсуждение увеличения налогов

Спикер Рады Стефанчук: Украина осенью может прийти к вопросу увеличения налогов

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Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук в  эфире телеканала «Рада» заявил, что на Украине вскоре начнется обсуждение вопроса об  увеличении налогов.

Он напомнил, что из  государственного бюджета Украины финансируется военная деятельность страны, а все прочие расходы финансируют партнеры. По его мнению, с учетом увеличения фронта и  ростом количества мобилизованных Киев однозначно придет к  вопросу увеличения налогов.

«Это может произойти уже с сентября этого года»,  — сказал Стефанчук.

8 августа первый заместитель председателя комитета Верховной рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк заявил, что дефицит украинского бюджета на военные нужды составляет около 500 млрд гривен (более $12 млрд).

До этого сообщалось, что в Европейском союзе блокируются платежи украинских компаний, находящихся на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР.

6 августа сообщалось, что Украина каждый месяц импортирует товаров на $2 млрд больше, чем экспортирует.

Ранее во Франции призвали прекратить финансирование Украины.

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