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Цифровой евро вызвал серьезное беспокойство среди жителей Германии

Bloomberg: каждый второй немец не доверяет цифровому евро

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T. Schneider/Shutterstock/FOTODOM

Каждый второй житель Германии не доверяет цифровому евро и не намерен использовать этот способ платежа после его запуска (запланирован на 2025 год), пишет Bloomberg.

Опрошенные назвали несколько причин нежелания использовать виртуальную валюту. Среди основных — вероятность взлома онлайн-кошелька, возможные утечки данных, а также отсутствие контроля за своими расходами.

Наличные деньги по-прежнему остаются предпочтительным способом оплаты в еврозоне. Самая высокая доля использованных в транзакциях наличных, по данным за 2022 год, была в Австрии и Словении — более 70%. В Германии показатель превышал 60%.

В начале августа в России приняли закон, легализующий добычу криптовалют. Почему он был принят именно сейчас и зачем РФ нужен майнинг — в материале «Газеты.Ru».

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