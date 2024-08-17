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В Сербии рассчитывают на продлении контракта с РФ о поставках газа по льготным ценам

Сербия настроена на продление газового контракта с Россией на особо выгодных условиях

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Darko Vojinovic/AP

Сербия рассчитывает начать переговоры о продлении газового контракта с Россией осенью. Европейская страна рассчитывает на наиболее благоприятные условия со стороны РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сербского вице-премьера Александра Вулина.

«В мае следующего года истекает срок нашего соглашения о снабжении газом по льготным ценам, и мы разговаривали о том, чтобы переговоры о продлении начались уже в сентябре, потому что нет никаких причин ждать. Ожидаем, что соглашение будет продлено», — заявил он.

Сербия получает лучшую цену в Европе за российский газ. По итогам прошлого года «Газпром» поставил в страну 2,68 млрд кубометров топлива. Ожидается, что к концу 2024-го объем прокачки составит более 3 млрд кубометров.

С начала августа средняя биржевая цена газа в Европе с начала августа взлетела на 19%.

Ранее сообщалось, что Европа за последние 2,5 года потратила на российские нефть и газ больше, чем на помощь Украине.

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