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Доля евро и доллара во внешних расчетах России рекордно сократилась

Доля евро и доллара во внешних расчетах России впервые упала ниже 20%

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Shutterstock

Доля евро и доллара в российской внешней торговле по итогам второго квартала сократилась до 17,6%. Показатель впервые упал ниже 20%. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Центрального банка РФ.

В годовом выражении значение рухнуло на 14,7 процентного пункта. Для сравнения: в апреле — июне 2023 года на европейскую и американскую валюты приходилось 32,3% внешних расчетов России.

Снижение доли евро и доллара наблюдается при расчетах РФ со странами Европы, в частности Белоруссией, и азиатским регионом. Стороны переходят на национальные валюты.

Между тем доля рублевых платежей в торговле РФ по итогам июня достигла рекордных 43%. Причем рост расчетов в российской валюте наблюдался как в импорте, так и в экспорте.

До этого Россия сократила свои резервы за рубежом.

Ранее сообщалось, что доля золота в международных резервах РФ достигла максимума с 2000 года.

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