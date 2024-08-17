Назван топ-3 зарубежных направлений для путешествия осенью

Осень является лучшим временем для поездки в ЮАР. До ноября там можно увидеть китов, рассказали в АТОР.

Приморский город Херманус признан одной из лучших локаций в мире для наблюдения за китами. Кроме того, в ЮАР находится Мыс Доброй Надежды и знаменитый пляж пингвинов. Также туристов может заинтересовать сафари, посещение виноделен и другие активности. Поездка по авторскому туру с перелетом из Москвы обойдется примерно в 480 тыс. рублей на человека.

Еще одно зарубежное направление для посещения в осенний сезон — Япония. Лететь туда в это время стоит ради красных кленов. Стоимость экскурсионной программы с включенными авиабилетами стоит порядка 580 тыс. рублей на человека.

В топ-3 также входит Бали. Осенью на индонезийском острове устанавливается комфортная погода, а стоимость туров стартует от 125,4 тыс. руб. на человека с учетом авиаперелетов.

В 2024 году каждый пятый россиянин тратил на отпуск до 100 тыс. рублей.

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