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Стоимость газа в Европе с начала августа взлетела на 19%

Средняя биржевая цена газа в Европе с начала августа выросла на 19%

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Depositphotos

Средняя цена газа в Европе с начала августа выросла на 19%, достигнув $435 за 1 тыс. кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

В июле средняя стоимость энергоносителя составила $366 за 1 тыс. кубометров.

При этом в начале месяца фьючерсы на газ торговались на отметке $390. Резкий рост котировок начался 6 августа на фоне боевых действий в Курской области, где находится газоизмерительная станция «Суджа» — единственный на данный момент маршрут для транзита российского газа в Европу через территорию Украины. Цены достигли своего пика 12 августа, поднявшись выше отметки в $480 за 1 тыс. кубометров впервые с декабря прошлого года.

В субботу, 17 августа, «Газпром» подает газ в Европу через «Суджу» в объеме 42,3 млн кубометров в сутки.

Ранее сообщалось, что Россия во втором квартале резко нарастила морские поставки угля.

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