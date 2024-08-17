Число новостроек в США рухнуло до четырехлетнего минимума

Количество домов, строительство которых началось в США в июле, упало на 6,8% месяц к месяцу и составило 1,24 млн. Показатель является минимальным с мая 2020 года. Об этом сообщает«Интерфакс» со ссылкой на данные американского минторга.

При этом число разрешений на возведение нового жилья в июле снизилось на 4% и составило 1,39 млн, что стало новым антирекордом с июня 2020-го. Аналитики прогнозировали в среднем 1,43 млн.

Министерство также скорректировало данные за июнь. После пересмотра выяснилось, что число начатых в первый месяц лета новостроек равнялось 1,33 млн вместо ранее объявленных 1,35 млн. Таким образом, прирост составил всего 1,1%, а не 3%.

До этого в России предрекли резкое падение цен на новое жилье к концу текущего года. По прогнозам экспертов, стоимость «первички» в ближайшие месяцы рухнет на 15-20%, а число сделок сократится в несколько раз.

Ранее продажи жилья в новостройках Москвы установили новый максимум.