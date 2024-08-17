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Невозвратные тарифы появятся в российских отелях

В российских гостиницах планируют ввести невозвратный тариф

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Отель Four Seasons Hotel Moscow

В российских отелях планируют ввести невозвратный тариф наравне с возвратным. Соответствующий проект постановления правительства разработан Минэкономразвития, он опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Договор о предоставлении услуг средства размещения может заключаться на условиях выбора заказчиком одного из видов бронирования», — говорится в документе.

Из текста проекта следует, что невозвратное бронирование — вид бронирования, предусматривающий удержание исполнителем, отелем или другим средством размещения уплаченной ему платы в полном объеме или в части в случае отказа от бронирования или незаселения.

В пояснительной записке отмечается, что будет существовать возможность выбора невозвратного тарифа. Она будет предоставляться потребителям до заключения договора. Делаться это будет в качестве альтернативного предложения возвратному бронированию.

До этого сообщалось, что это изменение, касающееся одностороннего отказа от исполнения договора возмездного оказания услуг, направленное на легализацию невозвратных тарифов в отелях, не получит поддержки.

Ранее россияне назвали самые бесполезные сервисы в отелях.

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