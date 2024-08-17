В Москве впервые за полгода снизились цены на новостройки

Риелторы и девелоперы впервые за шесть месяцев зафиксировали в столице снижение цен на жилье в новостройках. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники.

Отмечается, что сильнее всего — на 2% — подешевело жилье комфорт-класса, однако в регионах наблюдается обратная картина, жилье дорожает.

В федеральной компании «Этажи» пояснили, что застройщики готовы на индивидуальные скидки и программы кредитования, конкурируя за покупателя. Однако у некоторых застройщиков выросла себестоимость строительства, поэтому в ближайшее время они планируют повысить цены.

В регионах наблюдается обратная картина. К примеру, в Казани по итогам июля на 5% выросла средняя стоимость квадратных метров в новостройках. Жилье в сегменте бизнес-класса подорожало на 1,5%.

До этого управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов рассказывал, что в июле 2024 года в новостройках «старой» Москвы продавалось 52 140 квартир и апартаментов (+7,2% за месяц). Он объяснил динамику стремлением застройщиков расширить выбор в существующих комплексах и привлечь покупателей на фоне падающего спроса.

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