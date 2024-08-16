В России предрекли конец популярности красного полусладкого вина

Производство белых и розовых вин в России опередит по объему красные в 2025 году, прогнозируют в Роскачестве. Об этом сообщает РБК Вино.

Отечественные виноделы наращивают выпуск белых и розовых вин по нескольким причинам, комментирует директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, руководитель «Винного гида России» Олеся Латышева. Во-первых, спрос на тихие белые и розовые в последнее время заметно вырос, поскольку потребители перешли на менее крепкие вина. Во-вторых, российский технический виноградник преимущественно «белый»: на этих сортах более высокая урожайность, а также они раньше созревают, отметила эксперт.

Согласно оценкам организации, суммарная доля продаж белых и розовых вин в России в текущем году уже опередила продажи красного вина.

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