На Украине назначили уполномоченного по санкционной политике

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Владислава Власюка уполномоченным по санкционной политике. Об этом говорится на сайте украинского президента.

«Назначить Власюка Владислава Викторовича советником — уполномоченным президента Украины по санкционной политике», — сказано в указе.

До этого Власюк занимал должность советника главы офиса президента страны Андрея Ермака.

25 июня Зеленский подписал указ о продлении санкций против физических лиц. В их числе среди прочих — предприниматель Олег Дерипаска, глава «Газпрома» Алексей Миллер и глава ВТБ Андрей Костин. Всего в санкционном перечне значатся 390 фамилий, в основном это граждане России. Ограничения против каждого лица вводятся на десять лет. Помимо российских предпринимателей, санкции распространяются на политических деятелей, в том числе от Донецкой народной республики и Луганской народной республики.

Ранее на Украине захотели приватизировать бывший завод Дерипаски.