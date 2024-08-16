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Стало известно, какие продукты в России подешевели в июле сильнее всего

АКОРТ: в России за июль сильнее всего упали цены на овощи из «борщевого набора»

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Овощи из «борщевого набора» в июле стали лидерами по снижению цен в крупных российских сетевых магазинах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

По итогам прошлого месяца цены на морковь снизились на 16,1%. Свекла за период подешевела на 15%, а картофель — на 13,67%.

Также за месяц заметно упала стоимость баранины — на 7,77%. Сезонные яблоки стали продаваться дешевле на 7,03%, а цены на куриные яйца снизились на 5,9%.

Наибольший рост цен продемонстрировали черный байховый чай, белокочанная капуста, сливочное масло, вермишель и молоко.

До этого в Болгарии возмутились засильем украинских яиц. Местные птицеводы терпят миллионные убытки из-за невозможности конкурировать с более дешевым товаром, ввозимым с Украины, который продается со скидкой в размере 30%. Бизнес потребовал от правительства ввести запрет на импорт украинских яиц минимум на три месяца, пригрозив протестами.

Ранее эксперты предрекли закат эпохи фастфуда в развитых странах.

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