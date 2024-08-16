Россиянам рассказали, стоит ли инвестировать в недвижимость

Инвестиции в недвижимость в России остаются актуальными, несмотря на замедление роста цен на жилье, потому что оно относится к базовым потребностям человека. Об этом «Пятому каналу» рассказала инвестор Юлия Кузнецова.

«Этот рынок никуда не денется, и люди в основу все равно инвестиций берут вложения в недвижимость на разных стадиях. Кто-то, например, покупает на стадии котлована, кто-то, наоборот, перед сдачей в эксплуатацию дома и тоже на этом хорошо зарабатывает», — отметила эксперт.

По ее словам, в этом случае можно рассмотреть подход, который называется флиппинг. Его суть заключается в том, чтобы купить квартиру в плохом состоянии на вторичном рынке, провести там ремонт и перепродать или сдать в аренду, чтобы получать пассивный доход, отметила Кузнецова.

Исследование Realty Monitor до этого показало, что почти половина респондентов (46%) считают, что инвестировать деньги в недвижимость невыгодно. Большинство опрошенных (77%) уверены, что покупка недвижимости в ипотеку станет менее доступной с отменой льготных государственных программ кредитования.

Ранее сообщалось, что в России резко выросло число мошенников в сфере инвестиций.